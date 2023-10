Gattuso prépare un gros coup à l’OM

Hugo Chirossel

Alors qu’il avait titularisé uniquement Pierre-Emerick Aubameyang depuis son arrivée à l’OM, Gennaro Gattuso a donné sa chance à Vitinha ce jeudi face à l’AEK Athènes. Le Portugais a répondu présent, puisqu’il a inscrit le premier but de son équipe. Après la rencontre, le technicien italien a avoué qu’il réfléchissait à la possibilité d’aligner les deux attaquants ensemble.

Deux mois après son but égalisateur sur la pelouse de Metz (2-2), Vitinha a retrouvé le chemin des filets. Titulaire ce jeudi pour la réception de l’AEK Athènes en Ligue Europa (3-1), il a inscrit le premier but de l’OM. C’est ensuite lui qui a provoqué l’expulsion du gardien adverse, amenant au penalty transformé par Amine Harit. Une délivrance pour l’attaquant portugais, que Gennaro Gattuso n’avait pas encore titularisé jusque-là.

Une attaque Vitinha-Aubameyang ?

En effet, depuis son arrivée à l’OM, Gennaro Gattuso lui a systématiquement préféré Pierre-Emerick Aubameyang. Le technicien italien a attendu cette rencontre face à l’AEK Athènes pour lancer Vitinha, et ce dernier a répondu présent. Mais serait-il possible de le voir aligné aux côtés de l’international gabonais à l’avenir ? Interrogé à ce sujet en conférence d’après-match, Gennaro Gattuso a avoué que lui et son staff y réfléchissent.

«J'y pense, j'en parle avec mon staff»