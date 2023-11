Gattuso est confronté à un nouveau problème à l’OM

Arnaud De Kanel

L'OM est au ralenti en Ligue 1. Après la défaite face au RC Lens dimanche soir, les joueurs de Gennaro Gattuso sont à 11 points du podium et voient la Ligue des champions leur échapper. Si certains de ses homologues vont pouvoir profiter de la trêve pour parfaire leur plan de jeu, l'Italien devra faire avec un groupe très réduit puisque 12 joueurs vont rejoindre leur sélection.

Au terme d'un choc décevant et soporifique, le RC Lens a fait chuter l'OM dans le temps additionnel grâce à son défenseur central Jonathan Gradit. Une victoire qui fait du bien aux Lensois qui passeront la trêve à la 6ème place de Ligue 1, tandis que l'OM se contentera de la 10ème, à deux points du barragiste. Et à l'inverse des clubs qui jouent le maintien voire un peu plus haut, Gennaro Gattuso ne pourra pas compter sur la trêve internationale pour travailler avec la totalité de son groupe. En effet, une dizaine de joueurs s'en vont rejoindre leur sélection pour les deux prochaines semaines. Un nouveau problème de taille pour le coach de l'OM qui n'a pas manqué de le souligner en conférence de presse.

Gattuso va faire avec

« Nous avons 12 joueurs qui partent, et 5 ou 6 qui restent. Que pouvons-nous faire avec ces 5 ou 6 joueurs ? Acceptons cela et avançons. Mais, je le répète, actuellement, ce n'est pas seulement ce que nous faisons. C'est évident. Il faut combiner les aspects physique et qualitatif pour obtenir des performances différentes. Même si elles sont moins brillantes, car à ce stade, je ne pense qu'à la victoire. Les victoires nécessitent de la continuité. On ne peut pas gagner un match, en perdre un autre, faire un match nul, puis en perdre un autre. À ce stade, il faut travailler mentalement », a lâché Gennaro Gattuso en conférence de presse après la défaite de l'OM face au RC Lens. L'entraineur italien a conscience de la tâche qui l'attend.

«Assumer les responsabilités et comprendre que ce que nous faisons n'est pas suffisant»