Gasset enflamme l’OM, son successeur jubile déjà !

Thomas Bourseau

Alors qu’il était en poste depuis deux ans à la tête de la sélection ivoirienne, Jean-Louis Gasset a été limogé par l’OM en pleine compétition pendant la dernière Coupe d’Afrique des nations que la Cote d’Ivoire a fini par remporter sous les ordres d’Émerse Faé. Gasset fait des merveilles à l’OM depuis et a reçu un hommage de son successeur.

Jean-Louis Gasset a débarqué à l’OM le 20 février dernier, soit seulement quelques heures après le licenciement de Gennaro Gattuso en raison de résultats insuffisants. Et alors qu’il avait été limogé seulement quelques semaines plus tôt à la sélection ivoirienne au terme de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations, Gasset a rebondi à l’OM et ce, avec la manière.

Gasset limogé par la Cote d’Ivoire en pleine CAN, Émerse Faé apprécie sa renaissance

Son successeur aux Éléphants n’a été autre qu’Émerse Faé qui a été au final sacré champion d’Afrique huit ans après la dernière victoire de la Côte d’Ivoire à la CAN. Et pour 90Football , le successeur de Gasset en sélection lui a rendu hommage en ce mois de mars alors que le principal intéressé flambe avec l’OM depuis sa nomination le 20 février dernier.

«On lui a enlevé toutes ses qualités de meneur d'hommes et de coach»