Frayeur à l’OM, ça chauffe dans le vestiaire

Alors que l’Olympique de Marseille n’avait pas le droit à l’erreur sur la pelouse de Toulouse ce dimanche, les hommes d’Igor Tudor se sont fait peur en étant mené au score dès la 4e minute, avant de renverser la rencontre en seconde période (3-2). La mi-temps s’est révélée décisive pour l’OM comme l’ont expliqué plusieurs joueurs au coup de sifflet final.

Au terme d’un match renversant, l’OM est finalement parvenu à empocher trois points cruciaux face au TFC (3-2) à une semaine du Classique de la Ligue 1 contre le PSG. Cela n’était pourtant pas gagné pour les hommes d’Igor Tudor, menés au score dès la 4e après le but de Thijs Dallinga. Le tableau d’affichage n’évoluera pas jusqu’en seconde période, et les réalisations de Chancel Mbemba, Cengiz Ünder et Nuno Tavares. La pause a donc fait du bien au club phocéen, celle-ci étant synonyme d’électrochoc pour l’OM.

« On s'est dit les choses à la mi-temps »

« J’ai senti Toulouse supérieur à nous en première mi-temps et c'est la première fois que je ressens ça. Il faut prendre tous les matches avec le sérieux nécessaire. C'est très important de s'être imposés mais il faut que tout le monde soit à 100% tout le temps. On s'est dit les choses à la mi-temps car ils avaient plus envie que nous », a reconnu Pau Lopez après le match, regrettant « la pire première mi-temps de la saison » pour l’OM.

« Le coach et le capitaine ont parlé à la pause »