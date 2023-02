Cette star est «en train de renaître» à l’OM

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter, Alexis Sanchez a retrouvé son meilleur niveau à l’OM. Auteur de 13 buts toutes compétitions confondues, le Chilien a d’ores et déjà répondu aux attentes. D’après son compatriote Mauricio Isla, également passé par l'OM, c’est une véritable renaissance pour l’attaquant âgé de 34 ans.

Recrue phare du mercato estival de l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez impressionne depuis son arrivée dans la cité phocéenne. À 34 ans, le Chilien ne ménage pas ses efforts sur le front de l’attaque marseillaise et se montre également décisif. Auteur de 13 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Alexis Sanchez s'est offert un doublé le week-end dernier, lors de la victoire de l’OM sur la pelouse de Clermont (0-2).

«Je pense qu'il est en train de renaître»

Son compatriote Mauricio Isla, qui est passé par l’OM lors de la saison 2015-2016, s’est exprimé sur l’excellente forme d’Alexis Sanchez. « Je pense qu'il est en train de renaitre et ils croient en lui. Je sais qu'Alexis se sent aimé dans une équipe comme celle-ci, avec les coéquipiers et les supporters qu'il y a. L'OM est un club, si tu cours, ils vont énormément t'aimer. Je suis content, car il a un entraîneur qui a confiance en lui et qui lui donne du plaisir pour trouver son jeu », a-t-il déclaré auprès de Mision Deporte .

«Ça se voit quand il profite»