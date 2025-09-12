«Difficile à vivre...» : Il quitte l’OM et balance sur Marseille

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, Valentin Rongier a tourné la page marseillaise en rejoignant le Stade Rennais. Dans un entretien accordé à Ouest-France, l’ancien milieu de terrain de l'OM est revenu sur les difficultés de vivre sous la pression constante des supporters dans la cité phocéenne, contrastant avec la sérénité retrouvée en Bretagne.

Cet été, seize jours ont quitté l’Olympique de Marseille, dont Valentin Rongier, joueur le plus ancien de l’effectif. Formé au FC Nantes, le joueur de 30 ans, initialement engagé jusqu’en juin 2026 avec la formation phocéenne, a pris la direction du Stade Rennais. Un départ que ne regrette absolument pas Rongier, satisfait notamment d’avoir changé de lieu d’habitation.

« Marseille ? C’est exceptionnel quand ça gagne, et quand ça perd c’est très oppressant » « À Marseille, la passion des gens est exceptionnelle mais peut parfois être difficile à vivre. C’est exceptionnel quand ça gagne, et quand ça perd c’est très oppressant, déclare le joueur, interrogé par Ouest-France. Je m’en rends compte au fur et à mesure parce que je viens seulement d’arriver il y a quelques semaines, mais le fait de retrouver une vie un peu plus équilibrée, c’est appréciable. »