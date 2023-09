Deschamps prépare une surprise pour un joueur de l’OM

Alexis Brunet

Depuis plusieurs jours maintenant, l'OM est en crise. Marcelino est parti, et c'est Jacques Abardonado qui assure pour le moment l'intérim. Heureusement, Marseille peut compter sur certains cadres qui réalisent un bon début de saison. C'est le cas de Jonathan Clauss qui brille sur le côté droit de la défense. Ce dernier est même pressenti pour faire son retour en équipe de France.

Samedi après-midi, le Pape a célébré une messe géante au stade Vélodrome, rassemblant plus de 57 000 personnes. De nombreux fans de l'OM étaient donc présents, et ces derniers doivent probablement avoir prié pour que la situation s'arrange pour leur équipe. En effet, cela fait plusieurs jours maintenant que Marseille est en crise, avec notamment le départ de Marcelino, seulement quelques semaines après son arrivée. Ce dernier est pour le moment remplacé par Jacques Abardonado, qui était déjà présent au sein du staff du coach espagnol, et qui assure maintenant l'intérim.

Abardonado a réussi sa première

Pour ses débuts de coach en Ligue 1, Abardonado va directement être plongé dans le grand bain. L'OM se déplace à Paris pour y affronter le PSG dans le Classique. Un match qui paraît à l'avantage des Parisiens chez eux, mais Marseille a du répondant. Le club phocéen l'a prouvé en Ligue Europa contre l'Ajax Amsterdam, pour le premier match d'Abardonado. Les Marseillais avaient réussi à accrocher le match nul (3-3), notamment grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, et une réalisation de Jonathan Clauss.

Clauss pressenti pour faire son retour en Équipe de France