De Zerbi : La décision qui risque de coûter cher à l'OM !

Pourtant buteur à Nantes (2-1) la semaine dernière après avoir regardé ses coéquipiers se faire surclasser par le PSG du banc de touche (0-3), Neal Maupay a été sorti dès la mi-temps vendredi soir par Roberto De Zerbi contre l'AJ Auxerre (1-3). Un choix fort et surprenant de la part du coach de l'OM qui pourrait avoir des répercussions à l'avenir.

Roberto De Zerbi a témoigné d'une seconde correction de suite de son OM à l'Orange Vélodrome vendredi soir. Après la lourde défaite contre le PSG le 27 octobre dernier (3-0), c'est face au promu de Ligue 2 Auxerre que les hommes de l'entraîneur italien se sont inclinés (3-1). Mené par trois buts à la mi-temps, De Zerbi a effectué un triple changement.

L’OM a brisé le rêve d’une de ses légendes ? https://t.co/GBKFh1Xrpd pic.twitter.com/saFh1nzxF1 — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Neal Maupay n'aura pas tenu une mi-temps

Quentin Merlin a cédé sa place à Ulisses Garcia, Ismaël Koné a remplacé Jonathan Rowe lorsqu'Elye Wahi en a fait de même avec Neal Maupay. Après avoir été laissé sur le banc des remplaçants contre le PSG pendant la totalité de la rencontre, Maupay pourrait mal interpréter la gestion de Roberto De Zerbi qui l'avait pourtant titularisé face au FC Nantes lors de la journée précédente (2-1).

«Tu peux lui casser le moral»

Journaliste de RMC qui couvre l'actualité de l'OM, Florent Germain a partagé sur les ondes de la radio vendredi soir un sentiment fort de Neal Maupay sur sa situation sportive. « La sortie de Maupay à la mi-temps ? Tu peux lui casser le moral parce qu'il avait eu ce carton rouge contre Angers. Il a le sentiment que c'est un peu la douche écossaise : le chaud je marque, le froid je me fais sortir ». D'autant plus qu'Elye Wahi n'apporte à l'instant T pas plus de garanties que Maupay...