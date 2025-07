De Zerbi et l’OM : Le clash surprise dans la presse ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Arrivé le 29 juin 2024 et sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, Roberto De Zerbi est la tête de gondole du nouveau projet sportif mis en place par les dirigeants de l’Olympique de Marseille. L’un de ses prédécesseurs, à savoir Igor Tudor, représentait bien mieux la philosophie marseillaise que le technicien italien d’après Jean-Philippe Durand.

Roberto De Zerbi a entamé sa deuxième saison sur le banc de touche de l’OM aux Pays-Bas, lieu du stage de pré-saison des Marseillais. La phase 2 du projet De Zerbi est déjà lancée avec quatre recrues déjà entérinées : Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Pierre-Emerick Aubameyang. Le comité directeur de l’Olympique de Marseille géré par le directeur du football Medhi Benatia souhaite injecter du sang neuf dans un effectif qui va retrouver pour la première fois en trois ans la Ligue des champions.

«Ses idées de jeu ne sont pas celles que je préfère ou que j’ai envie de voir au Vélodrome» Cependant, bien que Roberto De Zerbi fasse l’unanimité chez les décideurs de l’OM et le vestiaire, ce n’est pas le cas de tous les observateurs. Recruteur et ex-joueur du club marseillais, Jean-Philippe Durand a dressé un constat assez alarmant sur l’entraîneur italien à La Provence. « Je pense que c’est un bon entraîneur, même si ses idées de jeu ne sont pas celles que je préfère ou que j’ai envie de voir au Vélodrome. Parfois, c’est lent dans la construction, il y a des répétitions de passes. J’attends que l’OM soit une équipe plus agressive ».