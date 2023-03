«D’autres auraient sombré» : A l’OM, il surmonte une catastrophe

La rédaction

Bien positionné en championnat, l’OM va tenter de poursuivre sa dynamique en retrouvant le Vélodrome ce dimanche face à Strasbourg. Les hommes d’Igor Tudor, revanchards après l’élimination à domicile en Coupe de France, peuvent compter sur un Sead Kolasinac très performant. Son coéquipier Jonathan Clauss s’est exprimé en évoquant comment le Bosnien avait su rebondir après son occasion manquée en Ligue des Champions, celle qui avait plombé l'OM et précipité l'élimination des Phocéens.

Les supporters marseillais s’en souviendront longtemps. Face à Tottenham, le 1er novembre dernier en Ligue des Champions, l’OM avait la possibilité d’enfin se qualifier pour la suite de la compétition. Une tête ratée de Sead Kolasinac et un but concédé dans la foulée, les Marseillais finissaient dernier de leur groupe, et connaissaient une nouvelle désillusion européenne. Le Bosnien, coupable d’avoir manquée une occasion décisive, s’est pourtant rapidement remis de ses émotions afin de devenir l’un des joueurs cadres de l’équipe mise en place par Igor Tudor cette année.

Sead Kolasinac bientôt prolongé par l’OM

En fin de contrat en juin prochain, le défenseur bosnien, arrivé libre en janvier 2022, devrait continuer l’aventure à l’OM. Selon les informations de l’Équipe , le club marseillais lui a offert une prolongation de deux ans, jusqu’en juin 2025 donc.

Le mercato de l’OM dicté par le vestiaire, la révélation https://t.co/kzn8GF4BPw pic.twitter.com/VvO8108bID — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Clauss reconnaît une « véritable montée en puissance » de la part de Kolasinac