Cristiano Ronaldo - OM : Le projet de folie en Arabie Saoudite !

Richissime homme d’affaires, Mohamed Ajroudi avait fait sensation en déclarant à l’été 2020 vouloir racheter l’OM. Si finalement ce projet n’aura jamais vu le jour, le franco-tunisien a confirmé ce mercredi que les bases de ce dernier auraient reposé sur Zinédine Zidane et sur Cristiano Ronaldo. Finalement, son projet verra le jour en Arabie Saoudite selon lui.

Depuis plusieurs années, l’OM est souvent en proie à des rumeurs de rachat par des investisseurs étrangers, notamment en provenance d’Arabie Saoudite. Durant l’été 2020, un certain Mohamed Ajroudi avait fait parler de lui, en affirmant vouloir racheter le club phocéen, et le faire changer de dimension. « Ce n'est pas la première fois que je discute avec l'OM, il y a déjà eu quelques rapprochements en 1991, en 2000, à l'époque par ma société de promotion immobilière à Cannes. L'OM serait le moteur d'un projet plus vaste. C'est le seul club français qui a gagné la Ligue des champions. Et dans la joie, les gens se rapprochent de plus en plus, ce bonheur de la victoire est la locomotive de la tolérance », confiait-il en 2020.