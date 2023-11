Crise à l’OM, un nouveau cadre du vestiaire se révèle

Benjamin Labrousse

Depuis le début de la saison, plusieurs joueurs de l’OM paraissent en difficulté. C’est le cas notamment du gardien espagnol Pau Lopez, qui s’est montré fébrile sur plusieurs matchs. Toutefois, le joueur âgé de 28 ans est respecté et apprécié en interne, alors que ce dernier s’est affirmé comme un taulier du vestiaire marseillais lors de la crise fin septembre.

L’OM doit rapidement aller de l’avant. Quelque temps après la sévère crise institutionnelle ayant frappé de plein fouet le club phocéen fin septembre, Marseille peine à se relancer, notamment en Ligue 1. Mais alors que l’influence de l’Italien Gennaro Gattuso (arrivé sur le banc marseillais le 27 septembre dernier), commence à se faire sentir, l’OM voit le bout du tunnel.

Pau Lopez en grande difficulté cette saison

Le nouvel entraîneur de l’OM possède également la lourde tâche de relancer plusieurs joueurs en difficulté depuis le début de saison. C’est le cas notamment du gardien phocéen Pau Lopez. Le joueur de 28 ans ne paraît plus aussi régulier que les années précédentes, et a réalisé quelques prestations insipides ces derniers temps. S’il sort de deux matchs aboutis (face au LOSC et à l’AEK Athènes), Pau Lopez se trouve face à un tournant de sa carrière.

Pau Lopez nouveau cadre du vestiaire ?