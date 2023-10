Crise à l’OM, le fils de Bernard Tapie lâche un gros avertissement

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs jours, rien ne va plus à l'OM. Le club phocéen traverse une véritable crise, et plusieurs départs sont en train de prendre forme en interne. Pablo Longoria est en train de mettre de grands changements en place dans les coulisses. De ce fait, Stéphane Tapie a tenu à mettre les supporters marseillais en garde.

Depuis quelques jours, l’OM traverse une véritable crise. Mécontents des performances sportives, les supporters marseillais ont laissé éclaté leur colère. Certains sont allés jusqu’à menacer Pablo Longoria pour le pousser vers la sortie. Ce climat tendu a d’ailleurs fait une victime puisque Marcelino a décidé de claquer la porte.

Rien ne va plus à l'OM

Le président de l’OM l’a alors remplacé par Gennaro Gattuso. Mais en interne, l’ambiance ne serait pas au beau fixe. Plusieurs départs sont en train de prendre forme en coulisses. Et les choses n’ont pas l’air de vouloir s’arranger pour le club phocéen, qui s’est de nouveau incliné face à Monaco ce samedi (3-2).

«Attention à ne pas minimiser ce qu’il se passe»