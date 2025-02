Thomas Bourseau

A l’OM, on se sent désavantagés par le corps arbitral depuis plusieurs semaines. Et c’est le message que Pablo Longoria a souhaité faire passer avec son cri du cœur à Auxerre : « corruption ». Ce coup de gueule retentissant n’a pas manqué de faire réagir les acteurs et observateurs du football français y compris Tony Chapron. L’ancien arbitre a communiqué l’état d’esprit de la profession sur Canal+.

L’Olympique de Marseille, par la voix de son président, a dit stop à une forme perçue chez eux de « corruption » dans l’arbitrage français après le carton rouge écopé par Derek Cornelius à Auxerre (défaite 3-0). Pablo Longoria a d’ailleurs qualifié la Ligue 1 de « championnat de mer** ». Ce qui lui a valu les critiques de Tony Chapron notamment.

«Il s’agit de tirer sur les arbitres à chaque défaite et de tirer un gros nuage de fumée sur leurs lacunes»

L’ancien arbitre de Ligue 1 qui avait pris sa retraite à la suite des répercussions de son tacle face à Diego Carlos en 2018, a analysé l’engrenage dans lequel se trouve l’OM, de son propre chef à ses yeux. « Ce qui arrive à Longoria n’est que la suite de ce qu’entreprend depuis un certain temps l’Olympique de Marseille. Il s’agit de tirer sur les arbitres à chaque défaite et de tirer un gros nuage de fumée sur leurs lacunes. Pourquoi on en arrive là ? On a laissé faire. Pablo Longoria avait déjà été rappelé à l’ordre par le comité national de l’éthique. Après c’était Benatia, là c’est Ravanelli qui s’exprime ».

«Le sentiment des arbitres : qu’il y ait un minimum de sanctions qui les protègent»

Tony Chapron a confié sur le plateau du Late Sport 360, émission de Canal+, que les arbitres veulent être plus protégés. « On a l’impression peut faire ce qu’on veut et que personne ne va venir nous tirer dessus. Ce qui manque, c’est le sentiment des arbitres : qu’il y ait un minimum de sanctions qui les protègent. Et est en train d’attaquer ce qui est le plus cher dans la fonction des arbitres : l’honnêteté ».