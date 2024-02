Coup de théâtre à l’OM, un joueur hallucine

Hugo Chirossel

Au cœur d’un mercato hivernal une nouvelle fois agité, l’OM a tenté de trouver une porte de sortie à Pape Gueye. Ce dernier arrive à la fin de son contrat, qu’il n’a pas prolongé malgré deux propositions formulées par les dirigeants marseillais. Comme indiqué par Jean-Louis Gasset, le milieu de terrain âgé de 25 ans a été réintégré au groupe, ce à quoi il ne s’attendait pas.

Présent en conférence de presse samedi, à la veille de la réception de Montpellier pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset a fait une annonce qui a surpris les supporters et les observateurs de l’OM. Écarté en raison de sa situation contractuelle, Pape Gueye a finalement été réintégré et sera dans le groupe convoqué contre le MHSC.

Un retour surprenant pour l’entourage de Gueye

« Pape Gueye a repris depuis quarante-huit heures avec nous, il n’a plus de problème de blessure », a déclaré Jean-Louis Gasset. Une annonce qui a également surpris le principal intéressé. Comme indiqué par L’Équipe , l’entourage de Pape Gueye s’attendait à ce qu’il soit mis de côté jusqu’à la fin de la saison, lui dont le contrat arrive à son terme en juin prochain. Tout au long du mercato hivernal, l’OM a tenté de trouver une porte de sortie au milieu de terrain âgé de 25 ans, qui pourrait quitter le club libre dans quelques mois.

«Si vous me demandez de remplir une mission, j’aimerais avoir tous les atouts»