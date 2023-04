Ça commence à chauffer dans le vestiaire de l'OM

Thibault Morlain

Dans ce sprint final en Ligue 1, l'OM perd de précieux points. Si Igor Tudor avait réussi jusqu'à présent à tirer le meilleur de ses joueurs, voilà qu'ils commencent un peu à caler. Forcément, quand cela va un peu moins bien, les critiques apparaissent. Tudor est alors ciblé, y compris en interne visiblement.

A 8 journées de la fin, l'OM occupe actuellement la 3ème place en Ligue 1. Le club phocéen compte 7 points de retard sur le PSG (1er) et 2 sur le RC Lens (2ème). Dans le même temps, ça se rapproche derrière avec notamment l'AS Monaco à 3 points. Le sprint final est lancé, mais voilà que l'OM n'est pas dans la meilleure forme et les contre-performances s'accumulent.

Réunion au sommet pour une vente à l’OM https://t.co/NVB4AXr0XX pic.twitter.com/C7oNt40m9F — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

Des doutes sur Tudor

Et c'est dans ce climat que cela commencerait à se tendre du côté de l'OM. Les regards se tourneraient notamment vers Igor Tudor, l'entraîneur du club phocéen. En effet, ce mercredi, La Provence explique que les doutes augmenteraient, y compris en provenance directe de l'OM.

Ça se crispe à l'OM

Après des débuts réussis sur le banc de l'OM, Igor Tudor semble connaitre un coup de moins bien. Ainsi, le quotidien régional avance également le fait que les méthodes du Croate font de moins en moins l'unanimité. Son coaching est source de crispations et cela arrive donc au plus mauvais moment. A voir comment l'OM arrivera à s'en sortir...