Bourreau de l'OM, il brise la malédiction

Après avoir ouvert le score par l'intermédiaire de Jordan Veretout, l'OM a été rejoint après la pause par le Stade Rennais avant d'être battu aux tirs aux buts. Auteur du but égalisateur, Martin Terrier a enfin trouvé la faille face à un adversaire qui ne lui avait jamais réussi jusqu'à présent.

Le parcours de l'OM en Coupe de France s'est arrêté dimanche soir en Bretagne. Eliminé aux tirs aux buts par le Stade Rennais, le club phocéen avait bien démarré en ouvrant le score avant que Martin Terrier ne vienne couper la trajectoire d'un coup-franc frappé par Benjamin Bourigeaud. La fin d'une longue disette face à l'OM pour l'attaquant tricolore.

Premier but pour Terrier face à l'OM

Martin Terrier disputait son douzième match face à l'OM dimanche soir. Le club phocéen est le deuxième adversaire qu'il a le plus affronté au cours de sa carrière derrière Angers (13 affrontements) mais il n'avait jamais marqué. C'est désormais chose faite pour l'attaquant du Stade Rennais qui retrouve par la même occasion le chemin des filets au Roazhon Park pour la première fois depuis le 2 janvier 2023 et son but face à l'OGC Nice, rencontre au cours de laquelle il s'était gravement blessé au genou.

«Ce but valide ma semaine»