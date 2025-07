Benatia écarté, un scandale annoncé à l’OM

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Salim Lamrani, auteur du livre « Le football selon Roberto De Zerbi », est revenu sans détour sur la première saison du coach italien à l’OM. Si le bilan reste très positif selon lui, l’écrivain dénonce un arbitrage à deux vitesses, qui aurait privé Marseille de précieux points et vise aussi la suspension de Medhi Benatia, qu’il juge injuste.

Auteur d’un ouvrage consacré à Roberto De Zerbi, Salim Lamrani a livré sa position sur la saison de l' OM. Pour lui, il ne fait aucun doute : le club phocéen a été victime d’un arbitrage défavorable. « Un véritable scandale, on a été lésé par l’arbitrage. Les erreurs nous ont coûté une dizaine de points », dénonce-t-il dans un entretien accordé à Massilia Zone. Une situation qui lui rappelle une autre époque : « Ça m’a fait penser à l’année avec Bielsa à l’OM, où on avait été victime d’une série d’erreurs. À l’époque, il n’y avait pas la VAR. » Aujourd’hui, la technologie est là, mais Lamrani pointe toujours un traitement inégal entre clubs.

Un scandale est dénoncé

l’auteur n’hésite pas à aller plus loin : « Si l’OM avait été arbitré comme le PSG, et si le PSG avait été arbitré comme l’OM, on aurait lutté pour le titre. » Une déclaration volontairement provocante, mais qui illustre un sentiment partagé par une partie des supporters olympiens. Lamrani, qui se décrit comme un grand fan de l'OM, assume cette prise de position frontale, dans un contexte où les décisions arbitrales ont régulièrement fait polémique cette saison en Ligue 1.