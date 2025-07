Transfert à l’OM : De Zerbi interpellé en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par l'OM alors qu'il était arrivé au terme de son contrat avec Burnley, CJ Egan-Riley ne vient pas pour faire de la figuration en Provence. Le jeune défenseur central anglais, malgré la rude concurrence qui s'annonce, assure qu'il vient pour être titulaire et interpelle son entraîneur Roberto De Zerbi à ce sujet.

En quête de nouveaux renforts défensifs en cette période de mercato, l'OM a notamment bouclé l'arrivée de CJ Egan-Riley (22 ans), recruté libre après la fin de son contrat avec Burnley. Présenté en conférence de presse mercredi, le joueur a tenu à faire passer un message à Roberto De Zerbi sur le temps de jeu qui l'attend à l'OM.

CJ Egan-Riley veut s'intégrer très vite « J'ai des qualités mais aussi beaucoup de points sur lesquels je peux m'améliorer, et c'est pour cela que j'ai signé ici. Je veux être une éponge, m'imprégner de toutes les informations possibles », confie d'abord Egan-Riley avant d'indiquer qu'il avait signé à l'OM pour être titulaire le plus rapidement possible.