Avant le PSG, l’OM annonce un coup dur

Après avoir ramené le point du match nul de son déplacement à l’Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa, l’OM enchaîne avec une nouvelle rencontre à l'extérieur dimanche, cette fois-ci sur la pelouse du PSG. Un match pour lequel Ismaïla Sarr ne sera pas encore disponible, comme l’a annoncé Jacques Abardonado en conférence de presse.

Après l’Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa et avant l’AS Monaco le week-end prochain, l’OM se déplace sur la pelouse du PSG dimanche pour le Classique. Une rencontre pour laquelle Jacques Abardonado, qui assure l'intérim depuis le départ de Marcelino, pourra compter sur un groupe au complet, à l’exception d’un joueur.

Sarr absent contre le PSG

En effet, l'entraîneur intérimaire de l’OM ne pourra pas compter sur le retour d’Ismaïla Sarr, blessé avec le Sénégal lors de la dernière trêve internationale. Jacques Abardonado a confirmé son absence ce samedi en conférence de presse, comme celle de Pape Gueye, qui n’a pas encore purgé sa suspension.

«Sinon, on a tout le monde sur le pont»