«Autant changer de club…» : L’OM prévenu, De Zerbi vise du lourd !

Axel Cornic

Roberto De Zerbi n’a pas fait dans la langue de bois avant d’accueillir le Paris Saint-Germain de Luis Enrique au stade Vélodrome, ce dimanche. Le ton a été donné en conférence de presse, avec le technicien italien qui semble avoir une grande confiance en la capacité de son équipe d’aller cherche la victoire.

Chaque année, les supporters de l’OM ont bon espoir de voir leur équipe mettre fin à la malédiction. Cela fait en effet treize longues années qu’il n’y a plus eu de victoire face au PSG, mais cette fois les choses pourraient sourire aux Marseillais. En effet, jamais comme cette année l’équipe parisienne semble prenable et du côté de Marseille, on a une arme en plus.

Premier Classico pour De Zerbi

Il s’agit évidemment de Roberto De Zerbi, la nouvelle star de l’OM ! Depuis sa signature, l’Italien a relancé l’engouement autour du club phocéen et il pourrait bien être le coach capable d’enfin faire chuter le PSG. Ce sera d’ailleurs son premier Classico, mais également le premier face à face de sa carrière avec Luis Enrique, puisqu’il ne l’a jamais croisé jusqu’à maintenant.

« Quand on signe à l'OM, il faut avoir l'ambition de pouvoir remporter ces matchs »

Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach de l’OM a fait monter la température avant ce choc très attendu contre le PSG, lançant notamment un message clair à son vestiaire. « Je pense que quand on signe à l'OM, il faut avoir l'ambition de pouvoir remporter ces matchs. Sinon, autant changer de club » a déclaré De Zerbi, qui semble plus remonté que jamais.