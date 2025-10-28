Aubameyang : La star de l'OM sauvée d'un naufrage !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La période est très compliquée pour Benjamin Pavard. Après avoir entraîné l'OM dans la défaite face au Sporting Portugal, l'international français a encore plombé le club phocéen contre le RC Lens, coûtant une nouvelle défaite. Un naufrage pendant lequel Pavard peut compter sur Pierre-Emerick Aubameyang pour lui venir en aide.

Déjà buteur contre son camp face au Sporting Portugal, Benjamin Pavard a de nouveau trompé son gardien contre Lens. Et comme si ça ne suffisait pas, le défenseur de l'OM a provoqué un penalty qui a permis aux Sang et Or de s'imposer. Pavard a donc coûté très cher au club phocéen, ce qui l'a poussé à présenter ses excuses sur ses réseaux sociaux.

« On est avec lui » Forcément, la semaine dernière n'a pas dû être simple à vivre pour Benjamin Pavard. Mais heureusement qu'il peut compter sur ses coéquipiers à l'OM. A commencer par Pierre-Emerick Aubameyang. En conférence de presse, l'attaquant olympien a fait savoir : « C'est sa manière de faire, c'est quelqu'un de très entier. On est avec lui ».