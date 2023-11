«Affligeant», une star de l’OM le fait halluciner

La rédaction

Recrue star de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang peine à se montrer efficace sous le maillot marseillais. Sa prestation face au LOSC ce samedi a été vivement critiqué par les supporters, mais aussi par le journaliste Stéphane Guy. Au micro de RMC, il n'a pas hésité à tacler l'international gabonais, en lutte avec Vitinha pour une place de titulaire.

Un match nul ne suffit pas au bonheur des supporters de l'OM. Après la rencontre face au LOSC (0-0), le Vélodrome a sifflé l'équipe marseillaise, mais aussi Pierre-Emerick Aubameyang. Très attendu, l'international gabonais n'y arrive toujours pas.





La colère monte au Vélodrome

Pour Stéphane Guy, les sifflets du public ne sont pas immérités. « Il n y a pas de plaisir à voir jouer cette équipe et le public ne s'y trompe pas. Quand il siffle Pau Lopez et Aubameyang, il est dans le vrai » a confié le journaliste. Ce dernier va plus loin en indiquant qu'un problème Aubameyang existait à l'OM.

« Il est juste sous-performant »