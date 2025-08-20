Affaire Rabiot - OM : L’énorme coup de pression de McCourt !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM traverse une période de tension après l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire, survenue vendredi soir. Le directeur sportif, Medhi Benatia, est intervenu pour détailler l’incident, expliquer les mesures prises contre les joueurs et souligner l’intransigeance demandée par le propriétaire Frank McCourt.

La soirée de vendredi dernier restera gravée dans les mémoires à l’OM. À l’issue de la défaite contre Rennes, un incident rarissime s’est produit dans le vestiaire : Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont violemment affrontés, provoquant un véritable chaos parmi les joueurs et le staff. Ces dernières heures, Roberto de Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont réunis et ont pris la décision de se séparer de Rowe et Rabiot.

Benatia justifie la position de l'OM Ce mercredi, le directeur sportif de l'OM a pris la parole pour justifier cette décision. Selon Benatia, le trio a répondu aux exigences de Frank McCourt, qui ne cesse de réclamer de la fermeté.