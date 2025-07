Adrien Rabiot : La grosse perte à l’OM ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, l’OM a frappé fort sur le marché des transferts en récupérant Adrien Rabiot. Libre suite à son départ de la Juventus, le Français a intégré l’effectif de Roberto De Zerbi, où il a fait le plus grand bien. Mais l’entraîneur olympien utilise-t-il Rabiot de la meilleure manière ? Pas sûr et l’OM pourrait y perdre dans l’affaire…

« On ne tire peut-être pas la quintessence du joueur ainsi »

Et si Adrien Rabiot pouvait donner encore plus ? Maxence Volpe le pense si le joueur de l’OM évoluait au bon poste. « Je suis en revanche un peu partagé sur le positionnement de Rabiot : on ne tire peut-être pas la quintessence du joueur ainsi », a-t-il confié pour Le Phocéen.