50M€ : Un Parisien fonce à l’OM !

Il y a quelques jours, les propos de Serge Aurier ont fait le buzz. Et pour cause, l’ancien joueur du PSG a affirmé qu’il avait refusé une offre de l’OM, notamment à cause de son passé à Paris. Cependant, Julien Benneteau est persuadé qu’avec une offre de 50M€, Serge Aurier n’aurait pas tenu le même discours.

Dans une interview accordée au podcast Kampo, Serge Aurier a largement fait parler en assurant qu’il avait recalé l’OM à cause de son passé de joueur du PSG : « J’aurais pu signer un jour à l’OM ? Jamais de la vie. On m’a déjà proposé. Benatia m’en a parlé, je n’ai jamais donné suite. Je lui ai dit clairement que ça ne m'intéressait pas. Et j’étais sans club. Pas Marseille ? ». Des propos qui ont visiblement agacé Julien Benneteau.

«50M€ par saison, il ira, Serge Aurier» « Si l’OM a les fonds, et qu’ils lui proposent 50M€ par saison, il ira, Serge Aurier. Et puis aujourd’hui, avec ce qu’il se passe partout, dire "je préfère ne pas manger que de signer à l’OM", il faut, à un moment donné, garder toute proportion », estime le chroniqueur RMC dans Les Grandes Gueules du Sport.