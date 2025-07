50M€ : Le transfert hallucinant évoqué à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La récente sortie médiatique de Serge Aurier qui a refusé de signer à l’OM a fait couler beaucoup d’encre, certains reprochant à l’ancien latéral droit du PSG ses propos sur le club phocéen. D’ailleurs, Julien Benneteau estime que si l’OM avait offert 50M€ par an à l’international ivoirien, il aurait signé sans réfléchir.

Dans un entretien accordé au podcast Kampo la semaine dernière, Serge Aurier (32 ans) révélait avoir refusé de signer avec l’OM en raison de son passif avec le PSG, où il a joué de 2014 à 2017 : « On m’a déjà proposé. Benatia m’en a parlé, je n’ai jamais donné suite. Je lui ai dit clairement que ça ne m'intéressait pas. Et j’étais sans club. Pas Marseille ? Non. Je suis très loyal, moi. Je préfère ne même pas manger que de signer à Marseille. À cette période-là, je n’avais pas de club, donc forcément je peux me dire "c’est mon gagne-pain, je m’en fous de…" Non, mais non », explique l’ancien latéral droit du PSG.

« Moi, je suis un Parisien » « C’est dans la tête. Moi, je suis un Parisien. J’ai fait toutes mes classes ici, en région parisienne. Je ne pouvais pas me permettre de signer à Marseille. Et puis même, ça fait bizarre. Tu vois, dans les Classiques, t’es là, tu dis "allez Paris, allez Paris", tu gagnes, t’es le plus heureux au monde, et là tu fais l’inverse. Mais en fait, c’est quelle sensation que tu vas recevoir de l’autre côté ? », a précisé Serge Aurier sur son choix de recaler l’OM. Mais ces propos n’ont pas été du goût de tout le monde…