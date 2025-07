14M€ : L’OM reçoit une réponse cash !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Clap de fin entre Rennes et Ismaël Koné. Prêté la saison dernière par l'OM, le milieu canadien ne poursuivra pas son aventure en Bretagne. Le Stade Rennais a décidé de ne pas lever l’option d’achat de 14M€ comprise dans son contrat. Visiblement, son avenir ne s'écrit pas non plus à Marseille puisqu'il a été placé dans un loft en compagnie de cinq autres joueurs.

Recruté cet été par l’OM durant l'été 2024, Ismaël Koné avait été envoyé, après seulement quelques mois, en prêt à Rennes, où il a montré des choses intéressantes sous les couleurs bretonnes. Mais pas suffisamment pour convaincre la direction de débourser les 14M€ prévus dans l’option d’achat.

Beye conscient de ses limites En mai dernier, Habib Beye avait réagi avec lucidité sur ce dossier Koné. « Il y a une différence entre le souhait d'un coach et la possibilité d'un club à faire une opération comme celle-ci. On est aussi conditionné à la clause » avait déclaré le coach du Stade Rennais.