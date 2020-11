Foot - OL

OL/ASSE : Garcia se méfie de Puel !

Publié le 8 novembre 2020 à 15h20 par La rédaction mis à jour le 8 novembre 2020 à 15h21

En grande forme dernièrement, l'OL reçoit l'ASSE ce dimanche pour le traditionnel derby. Pourtant, bien que cette rencontre semble déséquilibrée, Rudi Garcia se méfie de Claude Puel...