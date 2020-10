Foot - OL

OL : Rudi Garcia s'enflamme pour Toko-Ekambi !

Publié le 26 octobre 2020 à 10h23 par La rédaction mis à jour le 26 octobre 2020 à 10h25

Auteur d'un doublé contre Strasbourg et contre Monaco, Karl Toko Ekambi est en forme en ce début de saison. Pour le plus grand bonheur de Rudi Garcia, son entraîneur.