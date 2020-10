Foot - OL

OL : Paqueta affiche ses ambitions !

Publié le 24 octobre 2020 à 9h40 par La rédaction

Arrivé en provenance du Milan AC, cet été, Lucas Paqueta pourrait être un renfort de poids dans l’entrejeu de l’OL, cette saison. Lucas Paqueta est d'ailleurs confiant pour retrouver son meilleur niveau de jeu.