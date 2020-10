Foot - OL

OL : Cherki voit grand avec l'OL !

Publié le 25 octobre 2020 à 13h10 par La rédaction

Considéré comme étant l'une des plus belles promesses de l'OL, Ryan Cherki s'est exprimé sur les ambitions qu'il a avec l'Olympique Lyonnais dans les années à venir...