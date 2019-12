Foot - OL

OL : Reine-Adelaïde annonce la couleur pour son retour

Publié le 19 décembre 2019 à 21h17 par La rédaction

Opéré avec succès de sa rupture des ligaments croisés, Jeff Reine-Adelaïde a donné de ses nouvelles et annonce déjà « un retour dingue ».

Blessé et indisponible jusqu'à la fin de la saison suite à une rupture des ligaments croisés, Jeff Reine-Adelaïde a été opéré avec succès et a donné des nouvelles sur les réseaux sociaux. « Well done! ("Bien joué") Tout s’est déroulé... Je tiens à remercier le Dr. Sonnery-Cottet, le personnel de la clinique et mon club, écrit-il. Merci à vous pour vos messages de soutien. Je sors de cette journée grandi, apaisé et rempli de détermination », écrit-il sur son compte Twitter avant d'annoncer « un retour dingue ».