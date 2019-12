Foot - OL

OL - Malaise : Strootman apporte son soutien à Depay !

Publié le 16 décembre 2019 à 22h00 par La rédaction

Coéquipier de Memphis Depay en sélection, Kevin Strootman a envoyé un message de soutien à son ami qui souffre d'une rupture du ligament croisé au genou gauche.

Soirée cauchemardesque pour Lyon. En plus de s'être fait crucifier par le jeune Eduardo Camavinga en toute fin de rencontre (0-1 pour Rennes), les Lyonnais ont perdu coup sur coup Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde pour des longues durées. Memphis Depay pourrait ne plus rejouer de la saison, lui qui a subi une rupture du ligament croisé antérieur gauche. Son ami Kevin Strootman lui a adressé une message de soutien.

Strootman compatit pour son « ami »

Sur Twitter , son coéquipier en sélection Kevin Strootman lui a dressé un message accompagné de deux photos d'eux deux. Il y est inscrit « Amis et adversaires, je suis sur que tu reviendra vite et plus fort ». Un beau message d'encouragement pour celui qui pourrait bien être privé de l'Euro 2020 avec les Pays-Bas.