Foot - OL

OL : Un problème grandissant autour de Cherki ?

Publié le 6 novembre 2020 à 22h50 par La rédaction mis à jour le 6 novembre 2020 à 22h51

Alors qu’il est vu comme l’un des plus grands espoirs de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n’a eu que peu de temps de jeu en ce début de saison. Une situation qui commencerait à agacer le principal intéressé et qui serait prise très au sérieux en interne.