Foot - OL

OL : Le message fort d’Anthony Lopes avant le derby !

Publié le 6 novembre 2020 à 20h40 par La rédaction

Alors que l’OL affrontera l’ASSE ce dimanche pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Anthony Lopes a expliqué en conférence de presse que le triste huis clos imposé par la pandémie de Covid-19 n’aura aucune incidence sur la motivation des Lyonnais.