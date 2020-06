Foot - OL

OL : Qui sont les nouveaux joyaux de la formation lyonnaise ?

Publié le 7 juin 2020 à 13h30 par La rédaction

Réputé comme étant le meilleur centre de formation de France, l’Olympique Lyonnais compte de nombreux joueurs formés à son académie dans son effectif. Mais qui sont les stars de demain à l’OL ? Portraits.

La formation lyonnaise fait des merveilles. Ils l’ont démontré plusieurs fois, en sortant de leur académie de nombreux joueurs devenus internationaux : Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti, Maxime Gonalons, Anthony Martial... Autant de joueurs devenus internationaux avec l’équipe de France, et certains même Champions du Monde. Autant de joueurs désormais dans des grands clubs européens, après être passés par l’OL et son académie. Aujourd’hui, le plus gros talent de l’effectif lyonnais est sans doute Houssem Aouar, lui aussi formé au club, et aux portes de la sélection avec l’équipe de France. Mais qui sont les futurs joyaux de l’Olympique Lyonnais ? Trois joueurs sortent alors du lot : Rayan Cherki, Maxence Caqueret et Amine Gouiri.

Rayan Cherki, un record de précocité pulvérisé

Nous sommes en octobre 2019. Un nouveau record de précocité a été battu en Ligue 1, et cette fois ce n’est pas Kylian Mbappé qui se l’octroie. Rayan Cherki, 16 ans, entre en jeu à 10 minutes de la fin d’une rencontre entre l’OL et Dijon, et devient le premier joueur né en 2003 à fouler une pelouse de Ligue 1. Exemple de précocité, le jeune Cherki est bourré de talent, et a déjà régalé avec les jeunes de l’OL, en marquant notamment 5 buts en 4 rencontres de Youth League. Bruno Genesio avait, à l’époque, comparé les qualités techniques de ce garçon avec celles d’un certain Hatem Ben Arfa. En espérant qu’il aura une trajectoire bien différente...

Maxence Caqueret, le futur Maestro lyonnais

Chez les jeunes de l’OL, Caqueret a déjà fait sensation. Taulier du milieu de terrain de la réserve de l’OL, il est passé professionnel en décembre 2018, et a disputé 8 rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison. Une seule passe décisive au compteur en Ligue 1, mais les autres ne devraient pas tarder pour ce joueur qui dispose d’une très belle qualité technique, en plus de sa polyvalence au milieu de terrain, et de ses qualités physiques qui peuvent lui permettre d’être un bon récupérateur. Il est devenu un joueur important dans la bonne rotation lyonnaise cette saison, et son statut ne devrait que s’améliorer dans les années à venir, lui qui a un bel avenir devant lui du haut de ses 20 ans.

Amine Gouiri, le plus gros prodige actuel ?

Pendant longtemps taulier avec les U19 de l’équipe de France, Amine Gouiri est passé dans l’équipe professionnelle en juillet 2017. Depuis, il a disputé pas mal de rencontres de Ligue 1 avec son club (8, dont 7 lors de la saison de son passage en professionnel), et se positionnait, à l’époque, comme l’un des plus gros cracks de la formation lyonnaise. Pourtant, les choses semblent désormais avoir changé à Lyon, maintenant que Rayan Cherki est entré dans la danse. Reste à savoir si Gouiri aura la patience d’attendre sa chance à la pointe de l’attaque lyonnaise, alors que Moussa Dembélé est sur le départ, ou s’il décidera de quitter le club pour engranger de l’expérience ailleurs. Toujours est-il qu’il possède un talent indéniable devant le but, et que s’il parvient à le concrétiser, il pourrait devenir un gros calibre de notre championnat...