Foot - OL

OL : Sylvinho souligne le rôle capital de Memphis Depay en Ligue des Champions

Publié le 31 mai 2020 à 23h40 par B.C.

Alors que l'OL pourrait affronter la Juventus en août prochain dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Sylvinho estime que la présence de Memphis Depay sur la pelouse sera déterminante.