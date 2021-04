Foot - OL

OL : Le coup de gueule de Caqueret après le Red Star !

Publié le 9 avril 2021 à 9h54 par La rédaction mis à jour le 9 avril 2021 à 9h57

Ce jeudi, l’OL s’est qualifié pour la suite de la Coupe de France en s’imposant contre le Red Star (2-2, 5 tab 4). Après la rencontre, Maxence Caqueret a poussé un léger coup de gueule, regrettant l’attitude son équipe sur le terrain.