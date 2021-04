Foot - OL

OL - Malaise : Rudi Garcia tacle sèchement ses joueurs !

Publié le 7 avril 2021 à 19h40 par B.C.

À la veille d’affronter le Red Star en Coupe de France, Rudi Garcia n’a pas hésité à faire savoir qu’il n’appréciait pas l’état d’esprit de ses troupes actuellement.