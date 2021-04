Foot - OL

OL : Le constat amer de Garcia sur la course au titre !

Publié le 4 avril 2021 à 10h20 par K.V.

Tenu en échec face à Lens, l'OL est descendu à la quatrième place du classement, mais a surtout perdu des points précieux dans la course au titre. Rudi Garcia a appelé à l'humilité.