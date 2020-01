Foot - OL

OL : L’incroyable aveu de Rudi Garcia sur la blessure de Memphis

Publié le 17 janvier 2020 à 22h20 par La rédaction

Alors que l’Olympique Lyonnais a perdu Memphis Depay, le coach rhodanien Rudi Garcia pense que la blessure de son capitaine est due en partie aux incidents du match contre Leipzig.