OL : Le message fort de Rudi Garcia avant le PSG !

Publié le 20 mars 2021 à 19h20 par La rédaction

Ce dimanche, l’OL reçoit le PSG pour le compte de la Ligue 1. Un match entre deux équipes à la lutte pour le titre de champion de France. Avant la rencontre, Rudi Garcia a affirmé que les Parisiens n’étaient pas imbattables.