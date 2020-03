Foot - OL

OL : Coronavirus, Ligue 1… Aulas persiste et signe pour le championnat !

Publié le 21 mars 2020 à 13h33 par La rédaction mis à jour le 21 mars 2020 à 13h34

Pour RTL, Jean-Michel Aulas révélait vendredi qu’il faudrait faire des choix forts pour sauver la Ligue 1 en terminant le championnat le 30 juin. Le président de l’OL a campé sur sa position sur son compte Twitter.

« Si on veut sauver la Ligue 1 il faut absolument la terminer avant le 30 juin. Il faut faire des choix, être courageux. Laisser tomber la Ligue des champions, les finales de coupes et les matchs internationaux. Se consacrer uniquement sur le championnat » . Voici le message que faisait passer Jean-Michel Aulas au micro de RTL vendredi, quelques heures après que RMC ait révélé que l’UEFA serait encline à laisser une marge aux clubs de disputer toutes les compétitions jusqu’à fin août à cause de l’épidémie du Coronavirus. Le président de l’OL n’était alors pas en faveur d’une telle mesure et il s’est servi d’un papier de L’Équipe dans lequel le média reprend ses propos pour revenir sur le sujet. « Jean-Michel Aulas (OL) veut terminer le Championnat avant le 30 juin, quitte à ne pas jouer les Coupes d'Europe - Foot - Coronavirus ⁦@OL⁩ ⁦⁦@lequipe⁩ Enfin la censure s’estompe ma proposition n’est pas sortie du chapeau mais réfléchie » . a assuré Jean-Michel Aulas sur son compte Twitter .