Foot - OL

OL : Après l'OM, Blanc pousse un nouveau coup de gueule

Publié le 10 novembre 2022 à 00h00

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse en marge de la réception de l'OGC Nice, Laurent Blanc en a profité pour en rajouter une couche sur la défaite contre l'OM dimanche (0-1). Et le technicien français n'a pas hésité à une nouvelle fois charger ses joueurs.

Après deux belles victoires en Ligue 1, l'OL a chuté sur la pelouse du Vélodrome lors d'un Olympico très important contre l'OM (0-1). Après la rencontre, Laurent Blanc n'a d'ailleurs pas hésité à pointer du doigt ses joueurs de façon assez claire : « On attendait la deuxième mi-temps, mais il fallait être meilleur avec le ballon. En première, on a été trop médiocres ». Et alors que les Gones reçoivent l'OGC Nice vendredi, Laurent Blanc a prévenu son équipe.

Mercato - OL : Laurent Blanc va réclamer deux transferts à Aulas cet hiver https://t.co/ARrUNrOU4e pic.twitter.com/KIwydj1GQ1 — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

«J’espère que ça va donner un meilleur résultat»

« J’espère que nous l’aborderons de la meilleure manière possible. Sincèrement, on avait des bonnes sensations avant Marseille avec une semaine intéressante. Et quand je vois ce qu’on a produit en première mi-temps… On dit souvent qu’on joue comment on s’entraîne. Sur cette semaine-là, ça n’a pas été le cas. Il n’y a pas de vérité dans le football encore plus avec une équipe en manque de confiance. Les jours pour préparer Nice ont été très bons. Il y a eu des rectifications. Certains points ont été travaillés défensivement et offensivement parce qu’il le faut. J’espère que ça va donner un meilleur résultat », assure-t-il devant les médias avant de poursuivre.

«Il y avait mieux à faire»