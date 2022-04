Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Peter Bosz interpelle Aulas sur son avenir !

Publié le 7 avril 2022 à 14h55 par La rédaction mis à jour le 7 avril 2022 à 15h00

Alors qu’il semble bien parti pour être limogé de l’OL en fin de saison au plus tard, Peter Bosz réclame du temps.