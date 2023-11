Il hallucine après son transfert à l’OL

Arnaud De Kanel

Début juillet, au sortir d'une belle saison avec le FC Sochaux Montbéliard, Skelly Alvero donnait un tournant à sa carrière en rejoignant l'OL. Le milieu de terrain était loin d'imaginer que son nouveau club allait vivre un tel enfer cette saison, mais il fait avec et compte désormais tout faire pour le sauver.

A l'instar de Clinton Mata, Mama Baldé ou encore de l'ancien défenseur de l'OM Duje Caleta-Car, Skelly Alvero débarquait également à l'OL durant le mercato estival. Et alors qu'il pensait arriver dans un club qui allait jouer le haut de tableau, l'ancien sochalien se retrouve à lutter pour le maintien. Une situation à laquelle il ne s'attendait pas du tout.

OL : Coup de tonnerre pour Fabio Grosso ? https://t.co/7ZbAFJPxUZ pic.twitter.com/0ixEfCrWKb — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

«Jouer le maintien, c’est compliqué»

Présent en zone mixte après la nouvelle défaite de l'OL, Skelly Alvero est revenu sur ses débuts avec le club rhodanien. « C’est ma première saison au club, je joue, j’ai marqué (un but). C’est quand même compliqué de tout le temps avoir la tête levée. Ça fait partie de mon expérience. Pour un joueur de ma génération, arriver dans un club et dès la première saison, jouer le maintien, c’est compliqué mais ça nous rendra plus fort, ça me rendra plus fort », confie le jeune milieu de terrain qui ne s'imaginait pas jouer le maintien.

«Je n’aurais pas pu imaginer ça»