En pleine crise, nouvelle catastrophe à l’OL ?

Arnaud De Kanel

Appelé par Thierry Henry pour prendre part au rassemblement avec les Espoirs, Johann Lepenant a été contraint de céder sa place à la 13ème minute lors de la défaite des Bleuets face à l'Autriche (2-0). Pas dans les plans de Fabio Grosso à l'OL, le calvaire devrait continuer pour le jeune milieu de terrain qui pourrait souffrir d'une rupture des ligaments croisés.

Johann Lepenant vit un début de saison très délicat avec l'OL. Dans le marasme actuel, le milieu de terrain ne joue plus depuis l'arrivée de Fabio Grosso sur le banc des Gones . « La situation de Johann est de plus en plus inquiétante, il n'était même pas dans le groupe lyonnais à Rennes (1-0). Avec nous, il a toujours été plus que bon et on continuera à l'aider physiquement quand il sera en sélection, mais c'est à lui et à son entourage de régler son problème à Lyon », alertait notamment Thierry Henry en conférence de presse. L'éclaircie venait jusqu'à présent des Espoirs pour Lepenant, rarement décevant depuis la prise de fonction de Thierry Henry. Mais vendredi soir, il a peut-être disputé le dernier match de sa saison.

Lepenant sort sur blessure

Titularisé d'entrée pour affronter l'Autriche, Johann Lepenant ne sera resté que 13 petites minutes sur le rectangle vert avant de céder sa place sur blessure. En larmes, le joueur de l'OL a quitté le terrain en boitant, aidé par deux membres du staff, après s'être fait mal au genou tout seul sur une action anodine. Logiquement, ça ne sent pas bon pour lui.

Suspicion d'une rupture des ligaments croisés pour Lepenant