Crise à l’OL, l’entraîneur fait une terrible annonce

Malgré une avance de deux buts à la mi-temps, l’OL a encore une fois fait une contreperformance en Ligue 1 en concédant le match nul à domicile face à Lorient ce dimanche. Avant-dernier de Ligue 1, l’OL jouera le maintien cette saison selon son coach Fabio Grosso.

L’OL n’y arrive décidément pas. Que ce soit Laurent Blanc en début de saison ou bien Fabio Grosso depuis sa nomination sur le banc du club rhodanien en septembre, aucune victoire n’est à signaler pour l’Olympique Lyonnais cette saison après huit journées de Ligue 1.

L’OL rattrapé par Lorient, nouvelle déconvenue

Ce dimanche, à l’occasion de la réception du FC Lorient au Groupama Stadium et bien que le club lyonnais ait fait le break à la mi-temps (3-1), les hommes de Fabio Grosso se sont fait rattrapés en seconde période et ont concédé le match nul (3-3).

«On joue le maintien. Il va falloir du temps pour s'en sortir»