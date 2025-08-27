Clash avec un joueur de Ligue 1 : Daniel Riolo lâche sa réponse en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières heures, George Mikautadze s'est exprimé sur ses réseaux sociaux pour répondre à Daniel Riolo. Alors que ce dernier avait visiblement remis en question son investissement et son sérieux, l'attaquant de l'OL avait donc pris la parole. De quoi faire réagir le journaliste de RMC.

Georges Mikautadze serait-il loin d'être irréprochable à l'OL ? C'est en tout cas les informations que Daniel Riolo aurait et qui ont été rapportées par Florent Gautreau lors de l'After Foot. Un extrait à propos duquel l'attaquant géorgien a d'ailleurs réagi sur X, postant : « Mon investissement ? Mon sérieux ? ».

« Ce n'est pas du tout à ça que je faisais allusion » Suite à cette réponse de Georges Mikautadze, Daniel Riolo a souhaité mettre les choses au point. Ainsi, ce mardi soir au micro de RMC, il a expliqué concernant le buteur de l'OL : « J'ai dit quelque chose hier que je maintiens, mais je n'ai jamais parlé de son manque d'investissement ou de son manque de travail à l'entraînement. Ce n'est pas du tout à ça que je faisais allusion ».