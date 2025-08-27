Clash avec un joueur de Ligue 1 : Daniel Riolo lâche sa réponse en direct !

Au cours des dernières heures, George Mikautadze s'est exprimé sur ses réseaux sociaux pour répondre à Daniel Riolo. Alors que ce dernier avait visiblement remis en question son investissement et son sérieux, l'attaquant de l'OL avait donc pris la parole. De quoi faire réagir le journaliste de RMC.
Georges Mikautadze serait-il loin d'être irréprochable à l'OL ? C'est en tout cas les informations que Daniel Riolo aurait et qui ont été rapportées par Florent Gautreau lors de l'After Foot. Un extrait à propos duquel l'attaquant géorgien a d'ailleurs réagi sur X, postant : « Mon investissement ? Mon sérieux ? ».
« Ce n'est pas du tout à ça que je faisais allusion »
Suite à cette réponse de Georges Mikautadze, Daniel Riolo a souhaité mettre les choses au point. Ainsi, ce mardi soir au micro de RMC, il a expliqué concernant le buteur de l'OL : « J'ai dit quelque chose hier que je maintiens, mais je n'ai jamais parlé de son manque d'investissement ou de son manque de travail à l'entraînement. Ce n'est pas du tout à ça que je faisais allusion ».
« Je parlais de soucis extrasportifs »
« Je veux bien croire que la façon dont je l'ai dit pouvait laisser place à une interprétation. Mais je ne parlais pas de ça du tout, je parlais de soucis extrasportifs, mais qui n'ont pas de liens avec son investissement à l'entraînement ou sa volonté d'être à l'OL », a ensuite expliqué Riolo à propos de Mikautadze.